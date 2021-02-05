شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا تنسحب من يارا فالي بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحبت سيرينا وليامز من بطولة يارا فالي للتنس، اليوم الجمعة، بسبب الإصابة، بعد ساعات قليلة من فوزها في دور الثمانية بالبطولة الإعدادية لأستراليا المفتوحة.

وكان من المنتظر أن تلعب وليامز، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ضد المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي في الدور قبل النهائي عقب فوزها على مواطنتها الأمريكية دانييل كولينز 6-2 و4-6 و10-6 على ملعب مارجريت كورت.

وقال اتحاد اللاعبات المحترفات في حسابه على تويتر: «انسحبت سيرينا وليامز من بطولة يارا فالي بسبب إصابة في الكتف اليمنى».

وأضاف: «تتأهل آشلي بارتي إلى المباراة النهائية دون لعب».