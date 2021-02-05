شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الصيد اليوم في دوري السلة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي فريق الصيد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء، على صالة الصيد، ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز بها، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

كان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 96-46، في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.