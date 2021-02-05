شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه «6 أكتوبر» في دوري «اليد للسيدات».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، فريق 6 أكتوبر اليوم الجمعة، ضمن بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة 6 أكتوبر في تمام الثانية ظهرا، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في المباراة الأولى له بعد العودة لاستئناف بطولة الدوري عقب التوقف الطويل بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وحرص يحيى يوسف، المدير الفني للفريق، خلال المران الختامي للفريق، أمس، على تنفيذ عدد من الجوانب الخططية والفنية؛ من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالأهلي فاز في المباراة الأخيرة قبل التوقف على فريق تشامبيون الرحاب بنتيجة 28-13، ضمن منافسات بطولة الدوري.