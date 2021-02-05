شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال يد الأهلي» يواجه الطيران في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق الطيران في إطار منافسات بطولة الدوري.

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد استئناف بطولة الدوري، عقب فترة التوقف الطويلة؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم التي أقيمت بمصر.

وحرص طارق محروس، المدير الفني للأهلي، خلال المران الختامي للفريق على تجهيز اللاعبين من خلال التدريبات البدنية المكثفة في الجيم، إلى جانب التدريبات الخططية التي خضع لها اللاعبون على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.