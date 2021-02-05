شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2005 يواجه «قتَّة» اليوم في بطولة منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الجمعة مع ضيفه «قتَّة»، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة١١ للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي يسعى لتحقيق فوز جديد في مباراة اليوم؛ لمواصلة عروضه المميزة، والاستمرار في مسيرة الانتصارات المتتالية في البطولة منذ بداية الموسم، والحفاظ على نظافة شباكه، وتعزيز صدارته للمجموعة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، على كل من مركز شباب الساحل ٨- صفر، واعتبارياً على الكيماويات ٣- صفر، وعلى مستقبل وطن ٢- صفر، وعلى الغابة ١٢- صفر، وعلى الزهور ٥- صفر، وعلى الطيران ٧- صفر، وعلى عرب غنيم ٨- صفر، وعلى عنيبة ٦- صفر، واعتباريًا على كهرباء جنوب ٣- صفر، وعرب الحصن ٤- صفر، مسجلاً ٥٨ هدفاً، وبدون أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وزكريا حسين مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداريا، وأحمد جاب الله طبيبا، ومحمد نحلة مدربا للأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر مدلكا.