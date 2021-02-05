شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع استراتيجية مواجهة البافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبحث خطة الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بايرن ميونخ ودراسة الفريق بالفيديو، إلى جانب تجهيز الملخصات التي سيتم عرضها على اللاعبين خلال محاضرات الفيديو.

وكان الفريق قد حقق فوزا ثمينا على الدحيل القطري أمس بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.