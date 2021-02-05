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مسحة طبية جديدة للأهلي استعدادًا لبايرن ميونيخ

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأنديةلمسحة طبية جديدة غدا السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة.
وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.
ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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