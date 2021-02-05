شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: كلباء عينه على الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه يطمح إلى استعادة نغمة الانتصارات أمام عجمان بعد الخسارة في آخر مباراتين من عمر الدوري أمام الشارقة وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق البرتقالي تحسن مستواه كثيراً في الجولات الأخيرة، بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد.

وأشاد بالتعاقدات التي أنجزتها شركة الكرة مؤخراً ووصفها بالجيدة وستعطي الفريق دفعة قوية،مشيراً إلى غياب الثلاثي واندرسون ومحمد سبيل وعمر الخديم للإصابة.

من جانبه، أكد فهد باروت لاعب كلباء أنهم في أتم درجات الجاهزية لمواجهة عجمان، وتوقع مباراة صعبه على الفريقين.