شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلي في بداية الاستعداد للبايرن وموسيماني يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم علي ملعب جامعة قطر في إطار الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية ، شهدت الجلسة الحديث عن التحضير للمباراة واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة الدحيل التي أقيمت أمس وفاز بها الأهلي بهدف نظيف.

وخاض لاعبو الفريق مران خفيف ظهر اليوم في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ ، ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامج استشفائي للاعبين.

يذكر ان الأهلي تأهل إلي الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية بعد تخطيه عقبه الدحيل أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية، والفوز بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى الدقيقة 30.