شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي عرض سفر لاعب المحلة على نفقته للعلاج بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، مفاجأة بالتأكيد على عرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، سفر محمد سامى لاعب غزل المحلة للعلاج خارج مصر على نفقة اللاعب التونسي بعد تسببه في تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري.

كشف المصدر، أن ساسي تحدث مع لاعب غزل المحلة أكثر من 8 مرات منذ تعرضه للإصابة للإطمئنان عليه، وأبلغ ساسي الجهاز الطبي بالزمالك والمحلة، استعداده لتحمل تكاليف سفر محمد سامي للعلاج خارج مصر إذا لزم الأمر ذلك.

وأكد الجهاز الطبي لفريق المحلة، لفرجاني ساسي أنه لا داعي لسفر محمد سامي خارج مصر لتلقي العلاج، خاصة أن اللاعب حالته مستقرة بالإضافة إلى امتلاك المستشفيات المصرية كافة الإمكانات اللازمة لعلاج اللاعب الذى لم يحتاج للتدخل الجراحي.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة.

وحصل فرجانى ساسى على البطاقة الحمراء أمام المحلة بسبب لعبة خطرة مع محمد سامى لاعب غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ستاد الأخير، وانتهت بفوز الغزل بهدفين مقابل هدف.

ومن المفارقات، إن فرجانى ساسى سجل هدف الزمالك الوحيد فى شباك غزل المحلة اليوم، ليعود للتهديف بعد صيام طويل حيث كان أخر هدف سجله فى شباك الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس الماضى، بعدها تلقى اللاعب البطاقة الحمراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد المقبلة.