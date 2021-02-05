شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد محمد شريف هداف الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بعيد ميلاد نجمها محمد شريف مهاجم الفريق ، و نجح مسئولو الأهلي في تمديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 بدلا من 2022، وفقا لعقده القديم ، ووجه حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى رسالة إلى محمد شريف مهاجم الأهلى بعد عدم انتظام مشاركة اللاعب بصفة أساسية فى تشكيل موسيمانى المدير الفنى للأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وقال طولان خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": محمد شريف مهاجم جيد وقمت بتغيير مركزه من الجناح للمهاجم ويمتلك مميزات عالية جدا وانتقل للمنتخب عن طريق إنبى كما حصل على المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدورى ويمتاز "بالفنش" العالى أمام المرمى".

تابع المدير الفنى لإنبي:" المطلوب من محمد شريف الصبر وما يتقمصش لأن النادى الأهلى كبير ويلعب فى بطولات كثيرة ويوم ما سيحصل على فرصته بالشكل الأمثل ويجب عليه استغلالها".

وأصبح النادى الأهلى على موعد مع التاريخ في مشاركته الحالية بكأس العالم للأندية المقامة بقطر بعدما تخطى الدحيل القطرى بهدف سجله حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30، وأصبح المارد الأحمر أمام مواجهة تاريخية مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا مساء الاثنين المقبل بنصف نهائي المونديال.

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏