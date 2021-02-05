شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في المصارعة بسبب شكوى المدربين و إلغاء البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أزمة في اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، كان أطرافها مدربى المنتخبات، سواء محمد طلبة مدرب النسائية أو حسام الدين مصطفى مدرب الرجال ، وهو ما ترتب عليه اصدار بين رسمي من الاتحاد للرد على بعض الازمات المتعلقة بالخلاف بين اللاعبين والمدربين .

الأزمة الأولى هى انسحاب محمد طلبة مدرب سمر حمزة لاعبة المنتخب، والمرشحة بقوة للتأهل الى طوكيو، من مهمته في تدريب اللاعبة التي يتولى تدريبها بتكليف من الشركة الراعية ، وجاء انسحابه لعدم المشاركة في معسكرات أو بطولات خارجية رغم بدء العد التنازلى لأولمبياد طوكيو 2021 ، وما دفع اللاعبة لتكون مضطرة للتدريب تحت قيادة محمود فرج مدرب منتخب النسائية ، والذى رفضت من قبل تدريبه لها .

الأزمة الثانية وهى استبعاد اكثر من لاعب من لاعبى المنتخب من التجمعات مع باقى اللاعبين ، على أن يتم تدريبهم بطريقة ثنائية بأن يتدرب كل لاعبان من بعضهما البعض ، وهم محمد إبراهيم كيشو و هيثم فهمى و عبد اللطيف منيع ، و محمد مصطفى ، وذلك على خلفية تقدمهم بشكوى ضد حسام الدين مصطفى مدرب منتخب الرجال، وهو ما جعل بعض اللاعبون يهددون بالاعتزال حال استمرار الوضع على ما هو عليه .

وتأتى هذه الازمات قبل أشهر قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية ، ووجود خطة للبطولات المؤهلة و استعدادات اللاعبين .