قصة حقيقية .. أفشة باع ملايين بيراميدز من أجل "الطموح الحقيقى" فى الأهلي

القاهرة - سامية سيد -

روى محمد فضل، نجم الأهلى ومدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، قصة لم يكن يعلمها الجميع تؤكد رغبة محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى الحالى وبيراميدز السابق، فى تحقيق البطولات والألقاب ليحفر إسمه ضمن كبار نجوم الكرة المصرية.

محمد فضل قال فى تصريحات تليفزيونية، إن محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى حاليا طلب منه الانضمام للنادى الأحمر عندما كان فضل مديرا للتعاقدات بالقلعة الحمراء، بينما كان قفشة لاعبا فى صفوف بيراميدز، وقال قفشة لمحمد فضل :" عايز العب فى الأهلى حتى لو هاخد فلوس أقل من بيراميدز".

وقال عضو اتحاد الكرة السابق إن قفشة كان لديه طموح حقيقى للعب فى النادى الأهلى لتحقيق البطولات ولم يفضل المال على البطولات والانجازات، مضيفا أن قفشة لم يكتف بارتداء قميص الأحمر بل قاده للفوز بدورى أبطال أفريقيا واللعب فى مونديال الأندية، معلقا: "قفشة كان المنقذ للأهلى أمام الدحيل ولعب فى أكثر من مركز لمساعدة زملائه حتى تحقق الفوز".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى انطلقت عصر أمس الخميس وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقى الأهلى بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.