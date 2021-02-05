شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مصارحة داخل جهاز الزمالك بين باتشيكو ومعاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو، جلسة مصارحة خلال الساعات الماضية، للوقوف على أسباب الخسارة المفاجئة أمام غزل المحلة، في الدوري والتي ستؤثر بشكل كبير على مسيرة الفريق بالبطولة في ظل المنافسة القوية بينه الأبيض والغريم التقليدي النادي الأهلي على صدارة المسابقة.

جهاز الزمالك، طالب باتشيكو بإعادة النظر في بعض الأمور الفنية داخل الفريق، وأبرزها منح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة في المباريات وجلوس بعض العناصر الأساسية الحالية على مقاعد البدلاء.

وتعد أبرز الأسماء المرشحة للإحالة على مقاعد بدلاء الزمالك إسلام جابر وأحمد سيد زيزو بسبب تراجع مستوي الثنائي في الآونة الأخيرة.

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.