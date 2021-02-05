شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل رداً على مهاجم الدحيل: نتمنى لك مشاهدة ممتعة لمباراة البايرن وشد حيلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق على تصريحات المعز علي مهاجم فريق الدحيل، والذى صرح عقب خسارة فريقه من الأهلي بأن الدحيل أعطى الفريق الأحمر أكبر من حجمه، وذلك عقب اللقاء الذى جمع الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في مدينة الدوحة.

وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:الي الاستاذ المعز علي لاعب نادي الدحيل الذي اعتمد سنة ٢٠١٧ بعد ما غير اسمه من لخويا الذي تم انشائه سنة ٢٠٠٩ ...حضرتك راجع تاريخ ناديك وتاريخك قبل ماتتكلم عن نادي القرن في افريقيا والذي تم انشأئه عام ١٩٠٧ .

أضاف: وبعدين انت احتياطي اصلا فيجب عليك الهدوء والتدريب المكثف حتي تضمن مكانك .. علي فكرة احنا أشدنا بيك واحترمنا نادي الدحيل كفريق مشارك بإعتباره من الدولة المستضيفة البطولة وليس بإعتباره بطل.

واختتم: وبعدين لما تكون بتلعب مهاجم وايمن اشرف ياخد رجل المباراة ومفيش ولا كرة خطر علي المرمي بتهيألي انت محتاج شغل كتير، استاذ المعز نتمني لك مشاهدة ممتعة وطيبة لمباراة البايرن وشد حيلك انت محتاج شغل كتير وبالتوفيق .



محمد فضل

وصرح المعز على، مهاجم الدحيل القطرى، أن فريقه احترم منافسه الأهلى بشكل مبالغ فيه خاصة فى الشوط الأول، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، وحسمه المارد الأحمر بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث المعز على عقب نهاية المباراة، قائلا: "احترمنا الأهلى زيادة عن اللزوم فى الشوط الأول وأعطيناهم أكبر من حجمهم، خطأ واحد نجحوا فى استغلاله وسجلوا الهدف الوحيد".

وأضاف مهاجم الدحيل قائلا: "ظهرنا فى الشوط الثانى بشكل مختلف دخلنا بقوة وحماس كبير ووضعنا الأهلى فى مكانه الطبيعى، ولم يخلقوا أى فرصة علينا ولجأوا إلى الدفاع وكان من المفترض أن ندخل المباراة أكثر هجوما بدلا من أحترام الخصم أكثر من اللازم مع أحترامى للأهلى".

واختتم حديثه قائلا: "علينا الظهور بشكل مختلف فى المواجهة المقبلة، ويجب عدم أحترام الخصوم بطريقة مبالغ فيها".