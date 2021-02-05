شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..وصول لاعبى الأهلى لملعب التدريب استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك فيديو لوصول فريقها لملعب التدريب استعداداً لبداية الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ، حيث يتدرب الفريق فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة الفريق الألمانى المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذى احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة، وتأهل الأهلى أمس إلى الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية فى مستهل مشواره بالبطولة.

ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تدريبيا استشفائيا للاعبين، يتم تنفيذه خلال مران اليوم، وعقد موسيمانى جلسة مع مساعده كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ للاتفاق على وحدات الاستشفاء التى سيقوم اللاعبون بتنفيذها فى مران اليوم.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة هي أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز في بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

المواجهة الأولى كانت في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد