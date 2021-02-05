شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..وصول لاعبى الأهلى لملعب التدريب استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك فيديو لوصول فريقها لملعب التدريب استعداداً لبداية الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ، حيث يتدرب الفريق فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة الفريق الألمانى المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.
ويخوض الأهلى مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذى احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة، وتأهل الأهلى أمس إلى الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية فى مستهل مشواره بالبطولة.
ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تدريبيا استشفائيا للاعبين، يتم تنفيذه خلال مران اليوم، وعقد موسيمانى جلسة مع مساعده كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ للاتفاق على وحدات الاستشفاء التى سيقوم اللاعبون بتنفيذها فى مران اليوم.
مباراة بايرن ميونيخ القادمة هي أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز في بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.
المواجهة الأولى كانت في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.
ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد