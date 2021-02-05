شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يرد على مهاجم الدحيل: دفعت مليارات وطموحك وقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على تصريحات المعز علي مهاجم فريق الدحيل، والذى صرح عقب خسارة فريقه من الأهلي بأن الدحيل أعطى الفريق الأحمر أكبر من حجمه، وذلك عقب اللقاء الذى جمع الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في مدينة الدوحة.

وكتب شادي محمد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك"واحد دفع مليارات وطموحه وقف والتانى عايش فى صراع على المركز الثانى وطموح البطولات الحقيقيه لم يكتمل بعد وأنا هلعب مع البايرن هو ده حجمى ياواد يامعاذ انت والا معز".



شادي محمد

وصرح المعز على، مهاجم الدحيل القطرى، أن فريقه احترم منافسه الأهلى بشكل مبالغ فيه خاصة فى الشوط الأول، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، وحسمه المارد الأحمر بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث المعز على عقب نهاية المباراة، قائلا: "احترمنا الأهلى زيادة عن اللزوم فى الشوط الأول وأعطيناهم أكبر من حجمهم، خطأ واحد نجحوا فى استغلاله وسجلوا الهدف الوحيد".

وأضاف مهاجم الدحيل قائلا: "ظهرنا فى الشوط الثانى بشكل مختلف دخلنا بقوة وحماس كبير ووضعنا الأهلى فى مكانه الطبيعى، ولم يخلقوا أى فرصة علينا ولجأوا إلى الدفاع وكان من المفترض أن ندخل المباراة أكثر هجوما بدلا من أحترام الخصم أكثر من اللازم مع أحترامى للأهلى".

واختتم حديثه قائلا: "علينا الظهور بشكل مختلف فى المواجهة المقبلة، ويجب عدم أحترام الخصوم بطريقة مبالغ فيها".