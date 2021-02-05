شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى فى المونديال .. مروان محسن يتفوق على عماد متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مروان محسن لاعب فريق الأهلى التفوق على عماد متعب لاعب الأهلى و المنتخب السابق ، في ظل مشاركة مروان مع الفريق الأحمر الذى يشارك ببطولة كأس العالم للأندية والتي افتتحها بالتغلب على الدحيل القطرى بهدف دون رد .

بمشاركة مروان محسن فى مونديال الأندية فى نسخته الحالية مع الأهلى يكون بذلك حقق الثلاثية فى البطولات العالمية، وبذلك يكون مروان محسن أحد اللاعبين المحظوظين على مدار تاريخ المشاركات في البطولات الدولية وهى المشاركة فى كأس العالم مع المنتخب الوطنى بروسيا 2018، والمشاركة فى أولمبياد لندن 2012، والتى استطاع الفراعنة وقتها الصعود لدور الـ 16 ووداع البطولة بالخسارة أمام اليابان بثلاثية ، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا

ظهور مروان محسن مع الأهلى في مباريات مونديال الأندية جعله يتفوق على عماد متعب لاعب الأهلى والمنتخب السابق حيث شارك متعب في أولمبياد لندن 2012، وكذلك كأس العالم للأندية مع الاهلى، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر لكنه لم يشارك مع المنتخب الوطني فى كاس العالم .

الأهلى حقق فوزا مستحقا على الدحيل القطرى في أولي مبارياته بكأس العالم للأندية بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات ، ويلتقى الأهلى مع بايرن ميونخ الألمانى في الثامنة مساء الاثنين المقبل في قبل نهائى مونديال الأندية.