شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى × ميزان الأرقام.. الأفضل مع الأهلى والأسوأ في فاينورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة، في ظل استقباله للأهداف وتراجع فريقه إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، على الرغم من كم النجوم التى ضمها بيراميدز قبل بداية الموسم الجاري، مما جعل خخبراء الكرة يتوقعون للفريق السماوي موسماً استثنائياً، ومركزاً متقدماً بالجدول بل توقع البعض أن ينافس على بطولة الدوري العام أيضاً.

أرجع البعض سبب تراجع مستوى بيراميدز، إلى تراجع مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى، التى يتولاها شريف إكرامي منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم الجاري، خاصة بعدما استقبلت شباك بيراميدز 12 هدفاً في مسابقة الدوري العام فقط.

وعلى مدار مسيرته، لعب صاحب الـ 37 عاماً لأربعة أندية، حيث بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بعد التصعيد من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يخوض تجربة احترافية في فريق فاينورد، ثم عاد مجدداً إلى الدوري المصري من بوابة نادي الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء من جديد ليسيطر على مركز حراسة المرمى، وخلال الموسم الماضي أعلن إكرامي عن رغبته في الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم باحثاً عن فرصة للمشاركة بعد تجميده على دكة بدلاء الأهلي، لينضم إلى فريق بيراميدز في بداية الموسم الجاري، ونستعرض بالأرقام أبرز ما قدمه شريف إكرامي سواء مع بيراميدز أو غيره من الأندية في وقت سابق.

مع بيراميدز

شارك في: 13 مباراة

استقبل: 13 هدفاً

شباك نظيفة: 5 مباريات

مع الأهلي

شارك في: 249 مباراة

استقبل: 178 هدفاً

شباك نظيفة: 119

مع الجونة

شارك في: 9 مباريات

استقبل: 11 هدفاً

شباك نظيفة: مباراة واحدة

مع فاينورد

شارك في: 7 مباريات

استقبل: 13 هدفاً

شباك نظيفة: مباراة واحدة