شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات بعد قيادته الأهلى لنصف نهائى المونديال: "وكان فضل الله عليك عظيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حسين الشحات، لاعب الأهلى ومحرز هدف الفوز على الدحيل القطرى والتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية فى قطر، معربا عن امتنانه للمولى عز وجل، قائلا: "وكان فضلا الله عليك عظيما"، مقدما الشكر للجماهير الحمراء، مشيرا إلى قوة شخصية الأهلى أمام كبار العالم.

ونشر الشحات، عبر حسابه على تويتر، صورا له من اللقاء واحتفاله بالهدف، قائلا فى تعليقه عليها: "وكان فضل الله عليك عظيما، الحمد لله حمدا مباركا فيه، شكرا جمهور الأهلى العظيم، جمعيا فريق واحد، شخصية الأهلى أمام العالم مع الكبار".





وكان الحساب الرسمى للإتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" نشر عبر تويتر، صوراً من احتفال جماهير الأهلى بهدف حسين الشحات صانع ألعاب القلعة الحمراء فى شباك الدحيل القطري، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائى بكأس العالم للأندية المقامة بالدوحة، حيث فاز الأحمر بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة ويضرب موعداً مع العملاق الأوروبى بايرن ميونخ يوم الأثنين المقبل.





وعلقت صفحة الفيفا: بالإشارة إلى التأهل لنصف نهائى كأس العالم للأندية..الأهلى وجماهيره لديهم هذا الشعور بالتأكيد.





وتخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة غداً السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة، وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا موعدا للمسحة الرسمية التى تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى.





ويلتقى الأهلى مع بايرن ميونيخ الألمانى يوم الاثنين المقبل فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات.