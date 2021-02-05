شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فنية لباتشيكو باستبعاد زيزو من تشكيلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بعض النصائح الفنية بضرورة استبعاد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، من تشكيلة المباريات المقبلة، بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، ليقرر عدم الاعتماد عليه.

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهرت عدة أصوات داخل الزمالك، تطالب بضرورة استبعاد زيزو من التشكيلة بعض الوقت، لحين استعادة اللاعب مستواه الفني المعروف، خاصة أنه يعد من أهم مفاتيح لعب الفريق فى الفترة الأخيرة.

وتتجه النية لدي البرتغالي باتشيكو، للاستماع لهذه الأصوات ليخرج زيزو من حسابات المدير الفني فى المواجهات القادمة.

شارك أحمد سيد زيزو فى جميع مواجهات الزمالك "10 مباريات" بالدورى، بمعدل 788 دقيقة، ولم يتلقى اللاعب أى بطاقة صفراء أو حمراء خلال مشاركاته العشرة بالموسم الحالي، ولم يحرز أى هدف منذ انطلاق الموسم الحالى، واكتفى بصناعة 3 أهداف أمام إنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة.