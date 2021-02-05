شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لتشجيع الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالمشاركة المجتمعية لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية في كل مكان، خاصة بالأحياء الشعبية بالمحافظة، وذلك لأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين وإخصائي الرياضة بالمديرية، ويهدف البرنامج الذي ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة «9 صباحا» إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

وأوضح محروس: «تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة من مشي، وجري، وتمرينات رياضية»، وأن مشروع تنشيط الأحياء السكنية يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لإيمانه بأن الرياضة هي القوة الناعمة التي يُمكن أن تُحقق الكثير، وتُنمى لدى الشباب العديد من المبادئ والقيم، وتُرسخ التنافس الشريف.