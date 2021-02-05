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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري 15 هدفاً حتى الآن بفارق 43 هدفا عن أقرب منافسيه، وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 12 هدفًا.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 12 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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