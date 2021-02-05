بعثة الأهلي في مونديال الأندية تخضع لمسحة كورونا جديدة غدا السبت

الشارقة - اميمة ياسر - بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية تخضع لمسحة طبية جديدة غدا السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة.

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ومن ناحية أخرى يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة.