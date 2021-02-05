بعثة الأهلي في مونديال الأندية تخضع لمسحة كورونا جديدة غدا السبت

الشارقة - اميمة ياسر - بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية تخضع لمسحة طبية جديدة غدا السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة.
وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.
ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.
ومن ناحية أخرى يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة.