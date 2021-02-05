النيجيري إيغالو إلى صفوف الشباب السعودي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





شنغهاي: تعاقد النيجيري أوديون إيغالو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي مع نادي الشباب السعودي لموسمين ونصف بحسب ما أعلن الاخير الخميس.

كتب فريق العاصمة الرياض في حسابه على تويتر ان إدارته وقعت عقدا "مع المهاجم الدولي أوديون إيغالو لمدة موسمين ونصف، قادما من نادي شنغهاي الصيني".

وكان إيغالو (31 عاما و35 مباراة دولية) لعب الموسم الماضي معارا من شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني إلى مانشستر يونايتد.

وحمل إيغالو سابقا ألوان عدة اندية بينها اودينيزي الإيطالي وواتفورد الانكليزي، قبل انتقاله الى القارة الاسيوية في 2017 مع تشانغتشون ياتاي الصيني.

ولعب في يونايتد دورا بديلا ضمن تشكيلة المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير، فسجل 5 أهداف في 23 مباراة، لكن مع قدوم المخضرم الاوروغوياني إدينسون كافاني باتت حظوظه شبه معدومة بتمثيل الشياطين الحمر هذا الموسم.

كتب في حسابه على انستاغرام بعد توديع جماهير يونايتد الشهر الماضي "سابقى مشجعا لمانشستر يونايتد إلى الأبد".

ويتصدر الشباب راهنا الدوري السعودي بعد 16 مرحلة على انطلاقه، بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب والاهلي.

وبعد قيود فرضت على اللاعبين الاجانب في الدوري الصيني على غرار وضع سقف للرواتب وضريبة 100% على اللاعبين القادمين من الخارج، فضّل نجوم كثيرون الرحيل، على غرار الايطالي ستيفان الشعراوي والبرازيلي هولك والايطالي غراتسياني بيللي.