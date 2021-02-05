شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بديل فرجاني ساسي فى تشكيلة الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على الدفع بـ إمام عاشور في مركز لاعب الوسط المدافع بجوار طارق حامد فى مباراة الاتحاد السكندرى لتعويض غياب فرجاني ساسي، بعدما لعب عاشور في هذا المركز عدة مباريات أثناء غياب ساسي عن لقاءات الزمالك في الفترة الأخيرة وظهوره بمستوي متميز.

وتأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة.

وحصل فرجانى ساسى على البطاقة الحمراء أمام المحلة بسبب لعبة خطرة مع محمد سامى لاعب غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ستاد الأخير، وانتهت بفوز الغزل بهدفين مقابل هدف.

ومن المفارقات، إن فرجانى ساسى سجل هدف الزمالك الوحيد فى شباك غزل المحلة اليوم، ليعود للتهديف بعد صيام طويل حيث كان أخر هدف سجله فى شباك الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس الماضى، بعدها تلقى اللاعب البطاقة الحمراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد المقبلة.