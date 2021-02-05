شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف لحظة لا تنسى لحسين الشحات أمام الدحيل القطرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صفحة النادى الأهلى الرسمية عبر تويتر رد فعل نجمها حسين الشحات عقب إطلاق حكم مباراة الدحيل القطرى صافرته معلناً فوز المارد الأحمر بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائى كأس العالم للأندية المقامة بقطر، ونشرت الصفحة فيديو يكشف متابعة حسين الشحات للحظات الأخيرة للمباراة مغمضاً الأعين خوفاً من ضياع فرحة التأهل وعلقت قائلة "لحظة لا تنسى".

ورغم الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها حسين الشحات خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، أثبت صانع ألعاب القلعة الحمراء أنه رجل المهام الصعبة والأهداف الحاسمة مع الفريق الأحمر، بعد الهدف الذى سجله في شباك الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، ليتأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

ويعد حسين الشحات أساسى فى تشكيل الأهلي لأنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن، حيث شارك الشحات في 70 مباراة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه في موسم الانتقالات الصيفية 2019، ليسجل 17 هدفاً ويصنع 13 أخرى.

كما شارك حسين الشحات فى التتويج مع الأهلى بلقب السوبر المصرى على حساب الزمالك مطلع الموسم الماضى، حيث أحرز هدفاً فى الفوز بثلاثية فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقاد المارد الأحمر لحصد أغلى بطولة دورى فى تاريخه بالموسم الماضى من أنياب نادى الزمالك الذى متصدراً للمسابقة، قبل أن ينتفض الأحمر فى الدور الثانى ويفوز باللقب.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

وسبق لحسين الشحات الإفصاح عن عدد من المهن الحرة التى عمل بها قبل الوصول للشهرة والنجومية، وقال اللاعب: "كنت بدرس وبشتغل مع أصحابى فى الأولوميتال وكان عندى تمارين ودراسة وكنت بستأذن وأروح التمرين والدراسة، واشتغلت فى مدرسة كورة كنت بلم الكور والأقماع وأنا بفتخر ومبسوط إنى عملت حاجة زى دي".

وتابع اللاعب أنه كان يعمل فى بنزينة ويحصل على راتبه طبقًا لـ"البقشيش" وأوضح إنه كان ينام على الأرض فى البنزينة لمدة 4 ساعات يوميًا أثناء عمله.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه فى يناير 2019.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية تنازل خلالها الشحات عن أموال طائلة من أجل تحقيق حلم عمره بإرتداء الفانلة الحمراء.