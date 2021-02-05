شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج عن رؤية جمهور الأهلى للمرة الثانية أمام بايرن : أمر رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المالى أليو ديانج نجم خط وسط النادى الأهلى بتأهل فريقه لنصف نهائى كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل القطرى بهدف دون رد وسط حضور جماهيرى لعشاق الفانلة الحمراء فى قطر بعد غياب طويل ، ونشر ديانج عبر حسابه على تويتر صورة للجماهير الأهلاوية أثناء تحية لاعبى المارد الاحمر عقب المباراة وعلق قائلا :" من الرائع رؤيتكم مرة أخرى".

يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم، الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ، حيث يتدرب الفريق فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة الفريق الألمانى المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذى احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة، وتأهل الأهلى أمس إلى الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية فى مستهل مشواره بالبطولة.

ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تدريبيا استشفائيا للاعبين، يتم تنفيذه خلال مران اليوم، وعقد موسيمانى جلسة مع مساعده كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ للاتفاق على وحدات الاستشفاء التى سيقوم اللاعبون بتنفيذها فى مران اليوم.