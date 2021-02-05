شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يعود للزمالك بعد موقعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك، للمشاركة فى تدريبات فريقه، عقب مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد عبد الشافى لإصابة فى غضروف الركبة عقب شفائه من إصابة الكتف التى أدت لغيابه عن تدريبات الزمالك لعدة أشهر بعد إجرائه عملية جراحية.

ويرفض الجهاز الفنى للزمالك، خضوع محمد عبد الشافى لأى عملية جراحية جديدة، والاكتفاء بأدائه برنامج تأهيلي ليعود للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

فى سياق آخر، أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة، وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 12 فبراير الجارى، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كل من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.