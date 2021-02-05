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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى بعد الفوز على الدحيل: يا له من شعور.. سأترك لكم وصفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على الدحيل القطرى، فى مستهل مشوار المارد الأحمر بكأس العالم للأندية المقام فى الدوحة، بهدف نظيف سجله حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، ليتأهل الفريق الأحمر إلى الدور نصف النهائى ويضرب موعداً مع بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف النهائى، فى المباراة التى تقام يوم الاثنين المقبل.
ونشر موسيمانى صورة تجمعه بحسين الشحات أثناء الاحتفال بالهدف وعلق عليها: يا له من شعور.. سأترك لكم وصفه.
موسيماني
وأغلق الجهاز الفنى بالأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى ملف مباراة فريقه ضد الدحيل القطرى فى افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل التحضير لمباراته المقبلة، ورغبة الجهاز الفنى فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه ومنحهم تعليمات فنية خاصة، وكذلك تجهيزهم فنيا وبدنيا للمواجهات القادمة.
ويبدأ موسيماني ومعاونيه في دراسة منافسه المقبل ببطولة كأس العالم للأندية، من خلال مشاهدة فيديوهات لمبارياته الأخيرة قبل المشاركة في مونديال الأندية، كما حدث مع الدحيل القطري، للوقوف على عناصر قوته وأهم العناصر في صفوفه، واستكشاف طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الاختراق والدفاع وتمركز لاعبيه وتحركاتهم داخل الملعب.
ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية إفريقيا حضورا في مونديال الأندية وثاني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية.
ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.
الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة إفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.
خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.
وفي النسخة الحالية يستطيع الأهلي الانفراد بالمركز الثاني واحتلال المركز الأول مناصفة مع بطل نيوزيلندا حال تخطيه عقبة الدحيل القطري في مستهل مشواره بالبطولة.