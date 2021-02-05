شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى بعد الفوز على الدحيل: يا له من شعور.. سأترك لكم وصفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على الدحيل القطرى، فى مستهل مشوار المارد الأحمر بكأس العالم للأندية المقام فى الدوحة، بهدف نظيف سجله حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، ليتأهل الفريق الأحمر إلى الدور نصف النهائى ويضرب موعداً مع بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف النهائى، فى المباراة التى تقام يوم الاثنين المقبل.

ونشر موسيمانى صورة تجمعه بحسين الشحات أثناء الاحتفال بالهدف وعلق عليها: يا له من شعور.. سأترك لكم وصفه.



موسيماني

وأغلق الجهاز الفنى بالأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى ملف مباراة فريقه ضد الدحيل القطرى فى افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل التحضير لمباراته المقبلة، ورغبة الجهاز الفنى فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه ومنحهم تعليمات فنية خاصة، وكذلك تجهيزهم فنيا وبدنيا للمواجهات القادمة.

ويبدأ موسيماني ومعاونيه في دراسة منافسه المقبل ببطولة كأس العالم للأندية، من خلال مشاهدة فيديوهات لمبارياته الأخيرة قبل المشاركة في مونديال الأندية، كما حدث مع الدحيل القطري، للوقوف على عناصر قوته وأهم العناصر في صفوفه، واستكشاف طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الاختراق والدفاع وتمركز لاعبيه وتحركاتهم داخل الملعب.