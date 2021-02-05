شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. فاروق الفيشاوى حدوتة فى عشق الأهلى بالأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، الذى ولد فى 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، فاروق الفيشاوى لم يرتبط اسمه بالفن فقط لكنه كان مرتبطا بالرياضة فهو أحد أبرز الفنانين الأهلاوية الذين يظهرون دائما ضمن مساندى الفريق الأحمر سواء فى المدرجات أو فى النادى.

الفيشاوى كان حريصا بصفة مستمرة على ممارسة الرياضة والتواجد فى مقر النادى الأهلى عندما لا يكون مرتبطا بتصوير أى من أعماله الفنية، فهو صديق دائم لأعضاء الأهلى الذين كانوا يتسامرون معه بصفة مستمرة وينتظرون حضوره إلى النادى.

وعادة ما كان لفاروق الفيشاوى حضور دائم فى الجمعيات العمومية للنادى الأهلى، فقد كان حاضرا بقوة فى الانتخابات التى أقيمت 30 نوفمبر 2017 وكان داعما بقوة لمحمود الخطيب فى رئاسة النادى الأهلى، فقد حضر العديد من الندوات الخاصة للخطيب أثناء جولاته الانتخابية فقد أعلن موقفه ولم يخف ذلك.

الفيشاى كان داعما لفريق الكرة بالأهلى فقد ظل دائما على تواصل مع بعض لاعبى الفريق فى مختلف الأجيال لدعمهم وتحفيزهم والشد من أزرهم قبل المواجهات الحاسمة بالإضافة إلى تواجده فى أحيان كثيرة بالمدرجات .



الفيشاوى فى الاهلى

فاروق الفيشاوى ظهر فى مدرجات استاد السويس، برفقة صديقيه الفنان كمال أبو رية، والفنان عماد رشاد، فى المباراة التى واجه فيها الأهلى فريق بتروجيت ببطولة الدورى العام موسم 2019، واستطاع النادى الأهلى الفوز بها بهدف نظيف سجله أحمد الشيخ، ورغم المرض الذى يعانى منه الفيشاوى خلال هذه الفترة، وخضوعه للعلاج، إلا أنه حرص على حضور المباراة باعتباره من أبرز مشجعى النادى الأهلى.

كما شارك الفيشاوى فى الحوار المجتمعى الخاض بمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسى للائحة النادى الأهلى، ووصف النادى الأهلى بأنه سباق ومثال يحتذى به فى الديمقراطية بعد أن طرح مجلس الإدارة جميع المواد والبنود للنقاش والتعديل من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنادى فى سابقة تاريخية.

وأوضح عقب مشاركته فى ورشة الشخصيات العامة لمناقشة مشروع اللائحة إن الأهلى مؤسسة رائدة يحذو حذوها الجميع، وأن طرح اللائحة للعرض والمناقشة من جانب الأعضاء سيكون بداية لقيام العديد من المؤسسات بتكرار هذا، وأثبتت النقاشات بما لا يدع مجالا للشك أن عائلة الأهلى مجتمعة كلها على هدف واحد وهو أن يظل الأهلى فوق الجميع، وأن يكون دائما فى المرتبة الأولى .



الفيشاوى فى انتخابات الاهلى

وقدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.



فاروق الفيشاوى فى عمومية الاهلى

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى فى 25 يوليو عام 2019 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد أن كان أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان الإسكندرية من العام الماضي، وكان يأمل في العلاج منه.