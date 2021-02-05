ننتظر بطلًا قياسيًا| كيف تعامل إعلام بايرن مع فوز الأهلي على الدحيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

اهتم الإعلام الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني بفوز الأهلي على الدحيل القطري في مونديال الأندية وصعوده لمواجهة العملاق البافاري بدور نصف النهائي.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على النادي القطري صاحب الأرض بهدف نظيف سجله حسين الشحات؛ ليصعد لمواجهة بطل أوروبا في المباراة المقرر أن تقام في الثامنة من مساء الاثنين القادم.

ووجهت منصات بايرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة رسائل بعد فوز الأهلي مع تناول الموقع الرسمي للنادي الألماني فوز بطل أفريقيا.

وقال الموقع الرسمي لبايرن في تقريره عقب اليوم الأول لموندايل الأندية إن ناديهم سيواجه البطل القياسي لمصر وأفريقيا الذي لم يخسر خلال 32 مباراة في مختلف البطولات مشددًا على أن الأهلي يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف الموقع الرسمي "الأهلي حقق الثلاثية الثالثة في تاريخه (إنجازًا غير مسبوق لأي فريق في العالم) في الموسم الماضي بالفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين ولقب دوري أبطال أفريقيا".

وعلى تويتر داعب حساب النادي الألماني باللغة العربية نظيره الأهلاوي وقال "موعدنا الاثنين 2/8" في إشارة إلي فوزهم الساحق على برشلونة الإسباني في نصف نهائي النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2.

وهنأ حساب النادي الألماني باللغة الإسبانية على تويتر الأهلي وقال: "لدينا بالفعل منافس في نصف نهائي، مبروك للأهلي" وهو نفس ما قام حساب بايرن باللغة الإنجليزية الذي قال "ننتظركم".

الصفحة الرسمية لبايرن ميونيخ على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وجهة رسالة للأهلي فور انتهاء المباراة وقالت "الاثنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا".

ووجهت الصفحة رسالة للاعبي بايرن "السداسية تنتظرنا يا شباب".

ويتطلع الفريق البافاري إلى إضافة اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على خمسة ألقاب في موسم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.