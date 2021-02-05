مدرب حراس الأهلي السابق: الشناوي أفضل من نوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والبنك الأهلي السابق، إن محمد الشناوي حارس المارد الأحمر أفضل من نظيره مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ الألماني، مؤكدا أن شخصيته يجب أن تُدرس في الكتب.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2020 بقطر، ليضرب موعدا مرتقبا في الدور قبل النهائي يوم الإثنين المقبل مع العملاق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وردا على سؤاله عن الأفضل بين الشناوي ونوير، رد طارق سليمان في مداخلة لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "الشناوي، لا أمزح".

وأضاف: "دعونا نكون واقعيين، الشناوي يؤدي جيدا مع الأهلي والمنتخب، وحقق ما وصل إليه بعد تعب ومجهود".

وأوضح: "محمد الشناوي يتمتع بشخصية قوية وعاد بعد 8 سنوات قضاهم خارج الأهلي ليصبح الحارس الأول للأهلي ومنتخب مصر، وعندما عاد لم يلعب بسهولة وشارك أساسيا بعد عام ونصف".

وأتم مدرب حراس الأهلي السابق قائلا: "الشناوي شارك في كأس العالم وحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروجواي وأصبح حاليا نموذجا حيا لحراس المرمى الصغار والكبار (لازم يتعمله كتاب وكل الحاجات اللي مر بيها تُدرس)".