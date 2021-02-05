الامارات | البايرن يهدد الأهلي بالسخرية من برشلونة.. ورد صاعق من "الأحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يهدد الأهلي بالسخرية من برشلونة.. ورد صاعق من "الأحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يسخر خلالها من برشلونة الإسباني قبل مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية الاثنين المقبل.

وذكر "البافاري" في تغريدة مقتضبة موجهة إلى الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري، قال فيها: "موعدنا الاثنين 8-2" مع وجه تعبيري ساخر. ويأتي موعد لقاء الفريقين في نصف النهائي في 8 الجاري، بينما تفاعل عدد كبير من المغردين مع التغريدة، خصوصاً أنها إشارة إلى الفوز التاريخي الذي حققه بايرن ميونيخ العام الماضي على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل جاء الرد صاعقاً من الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي التي ردت على تغريدة النادي الألماني، قائلة: " تعالوا بأقوى فريق في تاريخكم اللي كسب بطولة أوروبا 3 مرات ورا بعض في السبعينات".

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