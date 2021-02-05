شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يرد على لاعب الدحيل: حجم الأهلي الطبيعي أن يواجه البايرن وتشاهده في التليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المعز على، لاعب الدحيل القطري، والذي ردد في تصريحات تليفزيونية عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي في كأس العالم للأندية أن فريقه أعطى احترامًا أكثر من اللازم للأهلي.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، يوم الإثنين المقبل.

وقال حسام غالي خلال استضافته ببرنامج «اللعيب» المُذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»: «قائد فريق الدحيل لا يصح أن يقول ذلك، حجم الأهلي الطبيعي أن يلعب ضد بايرن ميونخ، وتجلس وتشاهده من خلال التليفزيون».

وتابع: «الأهلي كبير وهذا هو الحجم الطبيعي للمارد الأحمر بأن يفوز على الدحيل في أرضه، وطبيعي أن نلعب ضد بايرن ميونخ».