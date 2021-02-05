شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة.

وتأهل الأهلي أمس إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشواره بالبطولة.