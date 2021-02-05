شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري، بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.