شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة تاريخية للهلال وفوز كبير للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعرض الهلال حامل اللقب لخسارة تاريخية أمام ضيفه أبها 2- 3 في الجولة 17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل صالح الشهري (13)، وأندري كاريلو (67) هدفي الهلال، ورياض شراحيلي (11) والجزائري مهدي تاهرات (75) والتونسي سعد بقير (90) أهداف أبها.

ورفع أبها رصيده إلى 24 نقطة، مقابل 30 للهلال الذي فشل في استعادة الصدارة التي بقيت في عهدة الشباب بفارق نقطتين.

كما فاز الاتحاد على الفتح 4-1، ورفع رصيده إلى 28 نقطة.

سجل رباعية الاتحاد، فهد المولد (9)، وبيرجوفيتش(31 و50)، وهارون كمارا (90+3)،وهدف الفتح ميتشل تي فيردي (2).

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 28 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة.

وتابع النصر السادس سلسلة انتصاراته وفاز على التعاون بثلاثية سامي النجعي وعبد الرزاق حمدالله وعبد المجيد الصليهم، ليرفع «العالمي» رصيده إلى 24 نقطة.

وفاز العين على ضيفه الاتفاق، بهدف نظيف سجله الفنزويلي خوانبي أنيور في الدقيقة 24.