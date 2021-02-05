شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أنه لن يُسمح لنادي ليفربول بالدخول إلى ألمانيا لمواجهة لايبزبغ في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 16 فبراير الحالي، بسبب القيود المفروضة في البلاد، للحد من تفشي كوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس، إن الحظر المفروض على دخول الأراضي الألمانية من بريطانيا، لا ينص على «استثناء خاص للرياضيين المحترفين»، مضيفة أن الحالة «لا تفي بالمتطلبات للخروج» عن القواعد.

وأفادت وكالة سيد الألمانية، أن الناديين يبحثان عن مكان بديل لإقامة المباراة.