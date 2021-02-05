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ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع من دخول ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أنه لن يُسمح لنادي ليفربول بالدخول إلى ألمانيا لمواجهة لايبزبغ في ذهاب الدور ثمن النهائي من لكرة القدم في 16 فبراير الحالي، بسبب القيود المفروضة في البلاد، للحد من تفشي كوفيد-19.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس، إن الحظر المفروض على دخول الأراضي الألمانية من بريطانيا، لا ينص على «استثناء خاص للرياضيين المحترفين»، مضيفة أن الحالة «لا تفي بالمتطلبات للخروج» عن القواعد.
وأفادت وكالة سيد الألمانية، أن الناديين يبحثان عن مكان بديل لإقامة المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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