شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: مش قلقان على الإنتاج الحربى.. والصفقات الجديدة ستصنع الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الاسابيع المقبلة".

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة فى الميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد إنسجامهم مع القدامى".

ويختتم، اليوم الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة عصر غد السبت على استاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ومن المقرر أن يخوض الانتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمادة صدقى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة ، وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات فريق أسوان للوقوف على نقاط القوة والضعف فى زهرة الجنوب ضمن خطة صدقى فى تعديل مسار الإنتاج الحربى بعد الفوز على الجونة بعقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفاً، وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 2 وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.

ويستعيد الإنتاج الحربى فى مواجهة زهرة الجنوب لاعبه محمد بازوكا الذى تعرض للطرد فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى خسرها الفريق بثلاثية ليغيب عن مواجهة الجونة ويقرر مجلس ادارة النادى تغريمه 100 ألف جنيه.

في سياق مختلف، يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى، وقال حمادة صدقى فى تصريحات صحفية: "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".

ويضيف حامدة صدقى "الفوز على الجونة جاء فى توقيت مهم، والدورى صعب للغاية وسوف يستمر الصراع حتى الأسبوع الأخير من المسابقة، قمة الدورى ليست واضحة خاصة بعد خسارة الزمالك التى صبت لصالح الأهلى وبيراميدز، وقاع المسابقة ليس واضحا أيضاً كل مباراة تغير مركز الفريق كثيراً وأتطلع لتحسين نتائج الإنتاج فى المباريات المقبلة".