شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صعيد 4 مواجهات، وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الزهور مع الزمالك وهليوبوليس مع طلائع الجيش والطيران مع الأهلى والأوليمبى مع سبورتنج.

بينما تشهد الجولة الثانية المقرر لها الخميس المقبل لقاءات بين كل من الزمالك مع الأوليمبى والزهور مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأهلى.

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى ، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى إختتمت الأحد الماضى.