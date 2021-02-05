شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تخضع لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة بايرن ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة غداً السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة، وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا موعدا للمسحة الرسمية التى تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى.

ويلتقى الأهلى مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

من ناحية أخرى بدأت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح في متابعة عدد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري للموسم الحالي، من أجل عرضهم على بيتسو موسيماني المدير الفني عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، ومن ثم متابعتهم في الفترة المتبقية من عمر الموسم الجاري، تمهيدا للتعاقد معهم حال اقتناع الجهاز الفني بقدراتهم الفنية والبدنية، والتأكد من قدرتهم على تقديم الإضافة للفريق الأحمر.

وتتابع لجنة التخطيط بالأهلي محمود نبيل لاعب وسط فريق سيراميكا، والذي يقدم مستويات طيبة رفقة فريقه بالموسم الحالي وينال ثقة الجهاز الفني ويفرض نفسه على تكشيلة سيراميكا الأساسية، منذ أن كان يلعب معه بالدرجة الثانية، بخلاف استمرار متابعة كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لإنبي في الموسم الحالي، كونه من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وبدأت لجنة التخطيط بالاشتراك مع لجنة التعاقدات في الأهلي التحضير لصفقات الموسم الجديد وتحديدا في الانتقالات الصيفية القادمة من الآن، بعد الاكتفاء بصفقة ضم والتر بواليا في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ورفض التعاقد مع أي لاعب آخر.