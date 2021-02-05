شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للبايرن اليوم وبرنامج استشفائى بعد إسقاط الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم، الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ، حيث يتدرب الفريق فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة الفريق الألمانى المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذى احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة، وتأهل الأهلى أمس إلى الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية فى مستهل مشواره بالبطولة.

ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تدريبيا استشفائيا للاعبين، يتم تنفيذه خلال مران اليوم، وعقد موسيمانى جلسة مع مساعده كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ للاتفاق على وحدات الاستشفاء التى سيقوم اللاعبون بتنفيذها فى مران اليوم.