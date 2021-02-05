شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر بعد عبور الدحيل فى المونديال: أول مرة أفهم جملة جمهوره ده حماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم للأندية، عقب التغلب على فريق الدحيل القطرى بهدف نظيف، فى البطولة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ونشر طاهر صوراً من مشاركته فى المباراة عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق "أول ماتش أحس وافهم جملة جمهوره ده حماه.. مبروك المكسب ولسه المشوار طويل.. النادى الأهلى وجماهيره حاجة تانية".



طاهر محمد طاهر

وأغلق الجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة فريقه ضد الدحيل القطري في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل التحضير لمباراته المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه ومنحهم تعليمات فنية خاصة، وكذلك تجهيزهم فنيا وبدنيا للمواجهات القادمة.

ويبدأ موسيماني ومعاونيه دراسة بايرن ميونخ منافسه المقبل ببطولة كأس العالم للأندية، من خلال مشاهدة فيديوهات لمبارياته الأخيرة قبل المشاركة فى مونديال الأندية، كما حدث مع الدحيل القطرى، للوقوف على عناصر قوته وأهم العناصر فى صفوفه، واستكشاف طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الاختراق والدفاع وتمركز لاعبيه وتحركاتهم داخل الملعب.