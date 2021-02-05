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شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر بعد عبور الدحيل فى المونديال: أول مرة أفهم جملة جمهوره ده حماه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم للأندية، عقب التغلب على فريق الدحيل القطرى بهدف نظيف، فى البطولة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ونشر طاهر صوراً من مشاركته فى المباراة عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق "أول ماتش أحس وافهم جملة جمهوره ده حماه.. مبروك المكسب ولسه المشوار طويل.. النادى الأهلى وجماهيره حاجة تانية".
طاهر محمد طاهر
وأغلق الجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة فريقه ضد الدحيل القطري في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل التحضير لمباراته المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه ومنحهم تعليمات فنية خاصة، وكذلك تجهيزهم فنيا وبدنيا للمواجهات القادمة.
ويبدأ موسيماني ومعاونيه دراسة بايرن ميونخ منافسه المقبل ببطولة كأس العالم للأندية، من خلال مشاهدة فيديوهات لمبارياته الأخيرة قبل المشاركة فى مونديال الأندية، كما حدث مع الدحيل القطرى، للوقوف على عناصر قوته وأهم العناصر فى صفوفه، واستكشاف طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الاختراق والدفاع وتمركز لاعبيه وتحركاتهم داخل الملعب.
ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية أفريقيا حضورا في مونديال الأندية وثاني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية.
ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.
الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة أفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.
وخاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.