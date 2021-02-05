شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف بعد تأهل الأهلى للمربع الذهبى: مبروك للجماهير واللعيبة الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أيمن اشرف، مدافع النادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بفوز أبناء القلعة الحمراء، على الدحيل القطرى والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر، وأيضا سعادته بفوزه بلقب رجل المباراة، مهنئا لاعبى وجماهير الأهلى العظيمة.





ونشر أشرف، عبر حسابه على تويتر، صورة له مع جائزة الأفضل، قائلا: "الحمد لله، مبروك لجمهور النادى الأهلى، مبروك اللعيبة الرجالة"، وحصل أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على جائزة رجل المباراة فى لقاء الدحيل القطرى الذى حسمه الفريق بهدف نظيف، ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.





وحقق فريق الأهلى، فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطرى، بهدف نظيف، أحرزه النجم حسين الشحات، فى الدقيقة 30 من عمر المباراة، التى جمعت بين الفريقين، مساء أمس، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية فى انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى أنطلقت عصر أمس الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجارى.

وبذلك يلتقى الأهلى مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة ، فيما يلتقى الدحيل مع فريق أولسان الكورى لتحديد المركزين الخامس والسادس فى البطولة العالمية.