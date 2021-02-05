شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسين الشحات.. متعهد الأهداف العالمية مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها حسين الشحات خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، أثبت صانع ألعاب القلعة الحمراء أنه رجل المهام الصعبة والأهداف الحاسمة مع الفريق الأحمر، بعد الهدف الذى سجله في شباك الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، ليتأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

ويعد حسين الشحات قطعة أساسية فى تشكيلة الأهلي لأنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن، حيث شارك الشحات في 70 مباراة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه في موسم الانتقالات الصيفية 2019، ليسجل 17 هدفاً ويصنع 13 أخرى.

كما شارك حسين الشحات فى التتويج مع الأهلى بلقب السوبر المصرى على حساب الزمالك مطلع الموسم الماضي، حيث أحرز هدفاً فى الفوز بثلاثية فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقاد المارد الأحمر لحصد أغلى بطولة دورى فى تاريخه بالموسم الماضى من أنياب نادى الزمالك الذى متصدراً للمسابقة، قبل أن ينتفض الأحمر فى الدور الثانى ويفوز باللقب.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

وسبق لحسين الشحات الإفصاح عن عدد من المهن الحرة التى عمل بها قبل الوصول للشهرة والنجومية، وقال اللاعب: "كنت بدرس وبشتغل مع أصحابى فى الأولوميتال وكان عندى تمارين ودراسة وكنت بستأذن وأروح التمرين والدراسة، واشتغلت فى مدرسة كورة كنت بلم الكور والأقماع وأنا بفتخر ومبسوط إنى عملت حاجة زى دي".

تابع اللاعب إنه كان يعمل فى بنزيمة ويحصل على راتبه طبقًا لـ"البقشيش" وأوضح إنه كان ينام على الأرض فى البنزينة لمدة 4 ساعات يوميًا أثناء عمله.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه فى يناير 2019.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية تنازل خلالها الشحات عن أموال طائلة من أجل تحقيق حلم عمره بإرتداء الفانلة الحمراء.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم". وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها"، جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.



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