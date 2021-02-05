شكرا لقرائتكم خبر عن هل أشرك موسيمانى مروان محسن أمام الدحيل لاحتوائه نفسيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات عديدة طرحتها جماهير الكرة ومشجعو النادى الأهلى حول إشراك بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، لمروان محسن مهاجم الفريق أمام نادى الدحيل القطرى، فى المباراة التى أقيمت أمس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف فى كأس العالم للأندية، خاصة بعد المستوى الذى ظهر به مروان خلال اللقاء.

وكان عقد الجهاز الفنى للأهلى جلسة مع مروان لاحتوائه نفسيا، بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات، ولم يعد له دور مع الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة، فى ظل اعتماد الجهاز الفنى على الثنائى والتر بواليا ومحمد شريف فى قيادة هجوم المارد الأحمر، حيث يرغب الجهاز الفنى فى احتواء اللاعب الذى خرج من حسابات موسيمانى منذ بداية الموسم الحالى، رغم أنه كان المهاجم الأساسى للفريق الأحمر، لكن التغييرات التى طرأت على قائمة الأهلى بعودة محمد شريف وشراء والتر بواليا، تسببت فى تغيير ترتيب مهاجمى الأهلى من حيث المشاركة فى المباريات.

وسجل الأهلى ظهوره السادس فى كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية أفريقيا حضورا فى مونديال الأندية وثانى أكثر فرق العالم حضورا فى البطولة العالمية. ويعد الأهلى الفريق المصرى الوحيد الذى سجل حضوره فى البطولة الأكبر فى العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأى فريق مصرى المشاركة فى البطولة منذ انطلاقها. كما أن الأهلى أول فريق فى تاريخ قارة أفريقيا وكذلك الأندية العربية الذى يصعد إلى منصات التتويج العالمية فى مونديال الأندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصرى وعربى وأفريقى يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية فى كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات. وخاض الأهلى فى مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثانى أكثر الأندية ظهورا فى المونديال بالتساوى مع ريال مدريد الإسبانى خلف أوكلاند ستى النيوزيلاندى الذى ظهر فى 15 مباراة بالمونديال. وعلى مدار 12 مباراة للأهلى فى المونديال لم يسبق لبطل أفريقيا التاريخى وملكها المتوج، مواجهة أى فريق أوروبى، حيث التقى بفرق المكسيك فى 4 مناسبات وفرق البرازيل فى مناسبتين، وفرق أستراليا فى مناسبتين وفرق السعودية ونيوزيلندا واليابان والصين فى مناسبة واحدة. وواجه الأهلى فرق "اتحاد جدة السعودي – سيدني الأسترالي – أوكلاند ستي نيوزيلندا – أنترناسونالي البرازيلي – باتشوكا المكسيكي – أدلاد يونايتد الأسترالي - سانفريس هيروشيما الياباني – كورنثيانز البرازيلي – مونتيري المكسيكي - جوانزو الصيني".

وبعد تحقيق الأهلى الفوز أمام الدحيل تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائى كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا لمباراة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ الألمانى يوم 8 فبراير الجارى.