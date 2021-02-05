الأهلي يضمن تحقيق رقم قياسي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضمن الأهلي تحقيق رقم قياسي في كأس العالم للأندية بعد تجاوز الدحيل القطري في الدور الثاني للمسابقة بالعاصمة القطرية الدوحة والعبور إلى نصف النهائي في البطولة التي يشارك خلالها للمرة السادسة في تاريخه.

وفاز الأهلي على الدحيل بهدف نظيف سجله حسين الشحات من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليضرب موعدا مرتقبا في الدور قبل النهائي يوم الإثنين المقبل مع العملاق بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.

وحملت مباراة الأهلي أمام الدحيل المباراة رقم 13 لبطل إفريقيا وممثلها التاريخي في مونديال الأندية، ليتخطى ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، الذي توقف عدد مبارياته عند 12 مباراة.

وأصبح الأهلي ثاني أكثر نادٍ في العالم ظهورًا في بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها بعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، صاحب الرقم القياسي في عدد مباريات المونديال برصيد 15 مباراة والأكثر ظهورا (9 مشاركات).

وباتت معادلة الأهلي رقم أوكلاند مسألة وقت لا أكثر، حيث ضمن بعد مواجهة بايرن خوض مباراته رقم 15، سواء في نهائي كأس العالم حال تحقيق تجاوز الفريق البافاري، أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع (صاحب الميدالية البرونزية).

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر فريق أفريقي وعربي يشارك في كأس العالم للأندية (6 مرات)، وتأهل في النسخة الحالية 2020 إلى لمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد وصوله لنصف النهائي في عامي 2006 و2012 باليابان.

- الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في مونديال الأندية:

أوكلاند سيتي - 15 مباراة.

الأهلي - 13 مباراة.

ريال مدريد - 12 مباراة.

مونتيري - 10 مباريات.

باتشوكا - 10 مباريات.

- سجل مباريات الأهلي في مونديال الأندية:

2005 - مباراتان.

2006 - 3 مباريات

2008 - مباراتان.

2012 - 3 مباريات.

2013- مباراتان.

2020* - 3 مباريات.