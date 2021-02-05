قبل مواجهة الأهلي .. تعرف على موعد بروفة بايرن الأخيرة لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يختبر بايرن ميونيخ الألماني قوته عندما يحل ضيفا على هيرتا برلين في التاسعة من مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ 20 من الدوري الألماني وقبل ساعات من مغادرته إلي قطر لمواجهة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف نظيف ليضرب موعداً مع العملاق البافاري في المواجهة التي تقام الأثنين القادم.

وودع بايرن موينخ على بطولة كأس ألمانيا من الدور الثاني بالهزيمة أمام فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل بضربات الجزاء الترجيحية،ليبتعد الفريق عن المباريات الرسمية لمدة أسبوع.

وتصل بعثة بايرن إلي العاصمة القطرية الدوحة غداً السبت على أن يحصل على راحة من التدريبات يوم السفر، بعد إجراء فحوص كورونا، على أن يخوض مرانا واحدا فقط على ملعب الإرسال، وسيقيم الفريق في فندق المسيلة بمفرده.

ويحتل بايرن المركز الأول بفارق سبع نقاط عن لايبزج أقرب ملاحقيه.