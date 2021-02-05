شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مباريات الدورى حال إصابة حارسيّن مرمى لأى فريق بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تأجيل مباريات أى فريق فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم حال إصابة إثنين من حراسه بفيروس كورونا المستجد، وأخطرت الجبلاية الأندية بهذا الأمر.

وكشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أى مباراة حال وجود 5 حالات كورونا فى فريق واحد بينهم حارس مرمى واحد، أما اذا كانت الاصابات عبارة عن اثنين فقط لحراس المرمى سيتم ايضا تأجيل اللقاء.

فيما وافق اتحاد الكرة، على إعداد سيستم طبى إلكترونى للاعبى منتخب مصر الأول بناء على طلب محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، ويتضمن السيستم الطبى الالكترونى كل البيانات الطبية الخاصة بلاعبى المنتخب وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة وسرعة للجهاز الطبى.